La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco (JUAPISCO) informó que, tras una verificación técnica en la obra “Rehabilitación del Servicio de Agua para riego del Sistema Casaconcha”, se constató el desprendimiento de paneles del canal revestido como consecuencia de la filtración de agua, situación que generó el colapso parcial de la estructura hidráulica. Este hecho se produjo a raíz del incremento extraordinario del caudal del río Pisco, que alcanzó aproximadamente los 400 metros cúbicos por segundo en los últimos días.

Fallas en infraestructura

La inspección se realizó en los sectores Casaconcha y Paracas, ubicados en el distrito de Humay, provincia de Pisco, luego de que la Comisión de Usuarios Murga Casaconcha alertara sobre daños en la infraestructura recientemente inaugurada. El elevado volumen del agua superó la capacidad de resistencia del canal, provocando fallas estructurales que afectan directamente la conducción del recurso hídrico para riego.

Durante la visita técnica se verificó que la presión generada por el alto caudal ocasionó filtraciones constantes, lo que derivó en el desprendimiento de los paneles del revestimiento de concreto y el posterior colapso parcial del canal. Esta situación ha generado serias dificultades para los usuarios del sistema, quienes dependen de esta infraestructura para el desarrollo de sus actividades agrícolas.

La verificación fue encabezada por el presidente de la JUAPISCO, Alfredo Valenzuela Páucar; el gerente técnico, Ing. Artemio Soldevilla Zambrano; el consejero Rufino Guzmán; y representantes de la empresa contratista. Las autoridades señalaron que los daños ocasionados impactan negativamente en la distribución del agua de riego, generando preocupación entre los agricultores de la zona.

Asimismo, la JUAPISCO informó que se ha solicitado a la empresa contratista un informe técnico detallado para determinar las causas exactas del colapso y evaluar posibles responsabilidades.

