Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida Fermín Tanguis, a la altura del grifo nuevo en la doble vía, donde Cirilo Palomino Tacssi fue atropellado mientras caminaba acompañado de su perro. Tras el impacto, el conductor del vehículo involucrado huyó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida. Vecinos y transeúntes auxiliaron al afectado, quien fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

Siniestro vial

Testigos del hecho relataron que, pese a los gritos de las personas que presenciaron el accidente para que el conductor se detuviera y asumiera su responsabilidad, este aceleró su marcha y se dio a la fuga. La actitud del chofer ha generado indignación entre los moradores del sector, quienes exigen que se identifique al responsable.

Asimismo, vecinos de la zona señalaron que el lugar presenta una iluminación muy deficiente y que no es la primera vez que ocurren atropellos o choques en ese tramo, convirtiéndolo en un punto crítico para peatones y conductores. Advirtieron que la falta de alumbrado público incrementa el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche.

Familiares de Cirilo Palomino Tacssi solicitan a las autoridades si hay cámaras de video vigilancia para determinar la identificación del conductor que abandono a una persona gravemente herida.

VIDEO RECOMENDADO