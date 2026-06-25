A un día de la explosión registrada en una chatarrería en el distrito de Túpac Amaru, en Pisco, familiares de los heridos expresaron su preocupación por la situación que atraviesan los afectados, asegurando que se encuentran prácticamente abandonados en el Hospital San Juan de Dios. Los allegados solicitaron una atención más oportuna y el apoyo de las autoridades ante la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas.

Graves en hospital

El accidente ocurrió la tarde del martes 23 de junio, cuando presuntamente se realizaban trabajos de corte sobre un objeto con características similares a una munición o casquillo de artillería de gran calibre.

La detonación dejó gravemente heridos al teniente del Ejército Peruano Gino Salas Navarro de 30 años quien en horas de aproximadamente 11 de la noche del 23 de junio fue retirado del hospital, mientras tanto el trabajador Elías Lurita Córdova de 18 años, y el dueño del establecimiento Virgilio Tocsa Cupe de 41 años, permanecen muy graves en el nosocomio pisqueño sin ningún apoyo señalaron los familiares.

Frente a estos acontecimientos, el Servicio de Material de Guerra del Ejército emitió un comunicado, mediante el cual confirmó que un oficial de la institución y dos ciudadanos civiles resultaron heridos durante la explosión ocurrida en un establecimiento de acopio de material reciclable en Pisco.

En el documento, informó que ha dispuesto las acciones para determinar responsabilidades y que brindará todas las facilidades a las investigaciones que desarrollan las autoridades. Mientras continúan las diligencias para determinar el origen del material que habría provocado la explosión.

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