Un incidente de violencia escolar se registró en la provincia de Pisco, luego de que dos alumnas de la institución educativa Bandera del Perú protagonizaran una pelea en el Parque de la Bandera, hecho que fue grabado por otros estudiantes y posteriormente difundido en redes sociales.

Violencia física

Fueron compañeras de la misma institución quienes compartieron los videos a través de estados de WhatsApp. En las imágenes se observa a dos escolares enfrentándose físicamente en plena vía pública, mientras un grupo de estudiantes presencia la escena.

Durante la agresión, una de las adolescentes golpea repetidamente a la otra en la cabeza, sin que inicialmente se produzca una intervención inmediata por parte de quienes observaban el hecho. Se propinaron puñetazos, jalones de cabello y patadas.

Testigos señalaron que varios estudiantes alentaban la confrontación mediante arengas, mientras otros optaban por registrar el incidente con sus celulares.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO