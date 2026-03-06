En una noche llena de entusiasmo, color y algarabía, el distrito de Paracas (Pisco), eligió a sus representantes de la belleza y el conocimiento en el certamen Miss & Mister Paracas 2026, realizado en el Chaco Paracas en el marco de las celebraciones por los 75 años de creación política del distrito.

Triunfo juvenil

Tras una reñida y competitiva jornada, el jurado calificador decidió coronar como Miss Paracas 2026 a la Srta. Fergie Geraldine Becerra Marcos, mientras que el título de Míster Paracas 2026 recayó en Anderson Alexis Franco Quispe, quienes destacaron por su desenvolvimiento, carisma y conocimiento durante el certamen.

Ambos jóvenes tendrán ahora la responsabilidad de representar al distrito en las diferentes actividades protocolares, culturales y festivas programadas por el aniversario de Paracas, convirtiéndose en los embajadores de la juventud y la identidad local durante estas importantes celebraciones.

