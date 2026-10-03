La tranquilidad de la zona rural de Cabeza de Toro, en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, se vio alterada la noche del 30 de setiembre, cuando cuatro sujetos intentaron apoderarse de un tractor agrícola y otros artículos en el sector denominado Vista Alegre. El hecho se registró alrededor de las 10:00 de la noche y terminó siendo frustrado antes de que los presuntos delincuentes pudieran concretar su objetivo.

Delito en la zona

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos fueron descubiertos cuando se encontraban en pleno accionar, por lo que, al verse sorprendidos, emprendieron una rápida fuga aprovechando la oscuridad de la zona.

La alerta generada entre los pobladores permitió una reacción inmediata, mientras efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Independencia se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

Tras realizar las diligencias e inspecciones correspondientes, los agentes policiales dispusieron que el tractor agrícola fuera trasladado hasta la comisaría local, con la finalidad de efectuar las verificaciones necesarias y determinar plenamente su propiedad.

La intervención ha generado preocupación entre los agricultores, debido a que diversos sectores del valle de Pisco son considerados vulnerables frente a hechos delictivos, especialmente durante las horas de la noche.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO