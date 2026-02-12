La delincuencia volvió a golpear la ciudad de Pisco. Un hombre fue interceptado por unos sujetos que le dispararon en la cabeza y la espalda, dejándolo gravemente herido.

Ataque armado

Brayan Adrián Zevallos Arias (29) fue víctima de un ataque armado ocurrido a pocos metros de su vivienda, ubicada en la avenida Abraham Valdelomar, frente al asentamiento humano 5 de Diciembre, generando gran alarma entre los vecinos de la zona.

Según información preliminar, el joven fue interceptado por sujetos desconocidos y recibió impactos de proyectil de arma de fuego al parecer en la cabeza y la espalda, quedando gravemente herido en la vía pública. El hecho se registró mientras, a escasa distancia del lugar, el congresista José Luis Elías realizaba una conferencia de prensa relacionada con su anuncio de reelección al Congreso.

Tras el atentado, la víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos dispusieron su evacuación a la ciudad de Ica, donde permanece internado bajo observación especializada.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias. Las autoridades vienen recopilando testimonios y revisando cámaras de seguridad cercanas con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque criminal. De acuerdo con fuentes policiales, el herido registraría antecedentes con la justicia, información que forma parte de las líneas de investigación. La PNP no descarta ninguna hipótesis.

VIDEO RECOMENDADO