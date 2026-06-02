La jueza superior Brenda Mesías Gandarillas negó categóricamente mantener cualquier vínculo con la presunta organización criminal denominada “Los Sanguinarios del Sur”, luego de que resurgieran versiones que la relacionaban con integrantes de dicha banda. La magistrada respondió a las acusaciones señalando que estas carecen de sustento y que afectan su honorabilidad, trayectoria profesional y credibilidad como autoridad judicial.

Ética profesional

Las versiones difundidas hacen referencia a una publicación periodística de enero de 2017 que señalaba que, durante el periodo en que se desempeñó como fiscal en el distrito de Parcona, habría mantenido una relación sentimental con una persona identificada como uno de los mandos medios de la mencionada organización criminal. Frente a ello, Mesías Gandarillas precisó que no tiene ni ha tenido participación alguna en actividades ilícitas ni relación con la estructura de dicha presunta red delictiva.

Asimismo, la magistrada sostuvo que su carrera dentro del sistema de justicia se ha desarrollado bajo estricto respeto a la ley, la ética y los principios que rigen la función pública. En ese sentido, manifestó su disposición a colaborar con cualquier investigación que permita esclarecer los hechos y descartó las imputaciones formuladas en su contra.

El caso se da en el contexto de las investigaciones que desarrollan las autoridades para determinar posibles nexos entre organizaciones criminales y funcionarios públicos en el sur del país.

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