La Hermandad del Señor de la Agonía vivió una jornada de profunda fe y comunión el último domingo en el Templo Belén, donde se celebró la Santa Misa Dominical y la Ceremonia de Juramentación del nuevo Directorio General para el trienio 2026–2028 y de las Juntas Directivas de las Cuadrillas para el bienio 2026–2027, dando inicio a un nuevo período de vida institucional.

Servicio a Dios

El acto se inició con la lectura de la Resolución Parroquial de Nombramiento, seguida de la juramentación del Directorio General, cuyos integrantes asumieron el compromiso de conducir la Hermandad con responsabilidad, espíritu fraterno y fiel servicio cristiano, en concordancia con los principios y valores que sustentan la institución.

Posteriormente, se realizó la juramentación de las 5 Juntas Directivas de las Cuadrillas, mediante la lectura de la Resolución de Directorio correspondiente, todo ello ante la sagrada efigie de nuestro Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco, renovando públicamente el compromiso de fidelidad, entrega y servicio a Dios y a la Hermandad.

La ceremonia fue presidida por el P. Pedro Guillén Goñi CM, Asesor Espiritual de la Hermandad, quien condujo este significativo momento de renovación espiritual y compromiso cristiano, fortaleciendo la unidad, la fraternidad y la vida institucional de la comunidad de fe, enmarcada en la enseñanza evangélica del servicio humilde y fiel.

