Con apenas 9 años, la estudiante Luciana Anyosa Bonifaz, de la I.E. 22540 Nuestra Señora de Guadalupe, se convirtió en motivo de orgullo para Pisco tras obtener el segundo lugar en los Juegos Deportivos Escolares – Etapa Regional, representando con entrega y determinación a la provincia en la disciplina de Tae Kwondo.

Destacada estudiante

El logro adquiere aún mayor relevancia al considerar que Luciana compitió frente a niñas de 11 años, demostrando que la edad no fue impedimento para enfrentarse a un exigente nivel de competencia. Con esfuerzo, disciplina y talento, la pequeña deportista dejó en alto el nombre de Pisco y de su institución educativa.

Desde la comunidad educativa de la I.E. 22540 Nuestra Señora de Guadalupe han expresado sus felicitaciones a Luciana Anyosa Bonifaz por este importante resultado, que representa no solo una medalla, sino también un ejemplo de perseverancia y dedicación para sus compañeros.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO