Con una destacada participación artística y cultural, PARAAQQOS celebró su IX aniversario con una jornada dedicada al talento, la identidad y las expresiones culturales de la provincia de Pisco. La actividad estuvo a cargo del profesor Oscar Estrada Magallanes, quien impulsó este encuentro que reunió a artistas, agrupaciones, estudiantes y representantes de la comunidad pisqueña.

Expresión cultural

La celebración contó con la participación del Taller Integral Talentus, de Jhonny Díaz; Music Kids, de Fernando Huasasquiche; la banda de rock ÉXTASIS; la Academia de Danzas Así es mi Tierra, de Roger Huayanay; la Escuela de Marinera, de Anatsy Benavides; la familia Munayco y estudiantes de la institución educativa José de San Martín de Pisco.

Asimismo, se expresó un especial agradecimiento a Jesús Echegaray Nieto por su valioso apoyo, así como a los artistas, socios, colaboradores e instituciones que hicieron posible esta actividad, destacando también el agradecimiento a Jehová por permitir la realización de esta jornada de confraternidad y expresión cultural.

De esta manera, PARAAQQOS contribuye en continuar promoviendo el arte, la cultura y la identidad pisqueña, generando espacios para que niños, jóvenes y adultos puedan expresar sus talentos y contribuir al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de su querida tierra.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO