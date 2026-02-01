La playa El Chaco, ubicada en el distrito de Paracas, ha sido nuevamente catalogada como saludable por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) en Pisco, tras las recientes evaluaciones realizadas en el litoral de la provincia de Pisco. Este resultado representa un avance significativo luego de que, semanas atrás, seis playas de la zona fueran consideradas no aptas para el uso recreativo por deficiencias en salubridad e higiene.

Playas aptas

De acuerdo con el reporte oficial, playas como San Andrés, La Cruz y Leticia fueron calificadas como no saludables, evidenciando una problemática ambiental que generó preocupación en la población y en los visitantes. Esta situación motivó a las autoridades locales y a diversas instituciones a intensificar acciones orientadas a la limpieza, manejo adecuado de residuos sólidos y concientización ciudadana.

Gracias al trabajo constante y articulado entre los gobiernos locales, entidades competentes y la participación de la comunidad, se logró revertir parcialmente este escenario. Como resultado, varias playas del litoral pisqueño han mejorado su calificación sanitaria, permitiendo que vuelvan a ser consideradas aptas para el baño y la recreación pública. Entre las playas que actualmente cuentan con calificación saludable figuran El Chaco, La Mina, Lagunilla, Yumaque ubicadas en Paracas y playa Malecón Miranda en Pisco, siendo esta última la más cercana al centro de la ciudad de Pisco.

