La Oficina Zonal de Trabajo de Pisco, dependiente de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, organizó el último sábado una jornada de orientación vocacional dirigida a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa Bandera del Perú.

Proyección profesional

El evento reunió a 669 alumnos, 341 de 4to grado y 328 de 5to grado, quienes recibieron información sobre diversas alternativas formativas y oportunidades profesionales que les permitirán tomar decisiones más informadas sobre su futuro académico y laboral. Durante la actividad, los estudiantes pudieron conocer de cerca las ofertas educativas de varios institutos y universidades.

El objetivo principal de la jornada fue brindar a los jóvenes herramientas útiles para su desarrollo profesional, acercándolos a distintas instituciones educativas y programas de formación técnica, y ayudándolos a evaluar opciones que se adapten a sus intereses y capacidades.

