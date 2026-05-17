La preocupación continúa creciendo en toda la provincia de Pisco tras confirmarse oficialmente 113 casos del virus boca, manos y pies, enfermedad viral asociada al Coxsackie que afecta principalmente a niños menores de cinco años y población escolar.

El reporte epidemiológico emitido por la Oficina de Epidemiología del Hospital San Juan de Dios de Pisco, con fecha de corte al 12 de mayo y correspondiente a la semana epidemiológica 18, pondrá a la vista la alarmas situación entre padres de familia, docentes y ciudadanía en general debido al incremento sostenido de contagios en varios distritos de la provincia.

Brotes de virus

Según el informe del sector Salud, el distrito de San Clemente concentra la mayor cantidad de casos confirmados con 50 pacientes, seguido de Túpac Amaru Inca con 25 y el distrito de Pisco con 12 casos reportados.

Asimismo, se registran contagios en Independencia con 8 casos, Paracas con 7, Humay con 6 y San Andrés con 5, mientras que Huáncano no reporta afectados hasta el momento. Aunque las autoridades indican que no existen hospitalizados, referidos ni fallecidos, las cifras han generado gran inquietud debido a la velocidad con la que se viene propagando esta enfermedad infecciosa entre menores de edad.

La enfermedad de boca, manos y pies es altamente contagiosa y se transmite mediante contacto con secreciones respiratorias, saliva, heces y superficies contaminadas. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, ampollas o lesiones en la boca, erupciones en manos y pies, dolor corporal y malestar general.

Precisamente por afectar principalmente a niños en etapa escolar e inicial, la situación ha comenzado a generar preocupación dentro de las instituciones educativas, donde algunos padres aseguran que existirían casos sospechosos que no estarían siendo informados de manera oportuna.

En medio de esta situación, numerosos padres de familia vienen expresando su malestar y cuestionamientos hacia las autoridades del sector Salud, así como hacia algunas instituciones educativas y la UGEL Pisco, debido a la presunta falta de información clara y oportuna sobre los casos detectados.

Padres señalan que recién han tomado conocimiento de la magnitud de la situación y reclaman que no existiría una adecuada comunicación preventiva ni protocolos claramente socializados para proteger a los escolares.

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