La comunidad pisqueña se prepara para vivir una jornada de fe y reflexión con la realización de la gran “Marcha por la Defensa de la Vida y la Familia”, evento que se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre.

La iniciativa, impulsada por la Diócesis de Ica en el marco de sus 80 años de servicio y fe, junto a la Parroquia San Clemente de Pisco a cargo de los Misioneros Vicentinos, busca reunir a familias enteras bajo la convicción de que la vida y la institución familiar son pilares fundamentales para construir una sociedad más humana.

Reúne a las familias

La jornada dominical iniciará desde las 9:30 a. m. con el punto de concentración fijado en la emblemática Cruz del Borde Costero en Pisco Playa, para dar paso a las 10:00 a. m. al inicio del recorrido por las principales arterias de la ciudad. Se invita a todos los asistentes a unirse con entusiasmo a este trayecto que busca llevar un mensaje de esperanza y unidad a toda la feligresía y ciudadanía en general.

A fin de promover una participación inclusiva, el programa contempla un punto de integración especial a las 11:00 a. m. en el Óvalo de la Av. San Martín, lugar donde se sumarán a la columna de la marcha delegaciones de niños y adultos mayores. Este trayecto accesible garantizará que los miembros de todas las edades puedan manifestar pacíficamente su compromiso con la familia.

El evento culminará al mediodía con la celebración de una solemne Santa Misa a las 12:00 m. en la Parroquia San Clemente, donde los fieles darán un emotivo cierre litúrgico a las actividades comunitarias del día. Los organizadores reiteran la invitación abierta a todas las delegaciones, parroquias y vecinos de Pisco a sumarse a esta gran fiesta de fe.

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