La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Yamile Jimena Díaz Villar, como coautora del delito de secuestro con la agravante de muerte, en agravio de quien en vida fue el joven activista protector de animales, Dennys Manuel Huaroto Núñez de 30 años.

Sentencia judicial

La investigación, liderada por la fiscal Rocío del Carmen Aréstegui Ventura, permitió recopilar elementos de convicción determinantes, incluyendo pruebas de luminol y análisis de comunicaciones, que acreditaron la responsabilidad penal de la sentenciada. Respecto al otro implicado y conviviente de la mujer, Carlos Alberto Coila Quentasi, se informó su deceso por enfermedad durante su internamiento en el centro penitenciario.

De acuerdo con la tesis fiscal, el crimen ocurrió el 21 de abril de 2024, cuando el agraviado acudió a un inmueble en el Fundo Santa Fe para entregar un can a la sentenciada. En el lugar, se produjo un altercado con Coila Quentasi debido a rencillas previas vinculadas a la labor de protección de animales que realizaba la víctima.

Durante el incidente, los involucrados retuvieron al joven contra su voluntad y le propinaron dos golpes contundentes en la cabeza, provocándole múltiples fracturas craneales y la muerte inmediata.

Tras semanas de diligencias, las autoridades lograron ubicar el 29 de junio de 2024 los restos óseos calcinados y los documentos de identidad del activista. Además de la máxima pena privativa de la libertad, la sentencia contempla el pago de una reparación civil de S/ 100,000 a favor de los herederos legales de la víctima.

Hallazgo de los restos

Cabe señalar que en junio del 2024, Bartolomé Avelino Huaroto Conislla, padre del joven asesinado, explicó que el mototaxi donde se trasladaba su hijo, fue encontrado el 22 de abril de ese año en horas de la tarde, en una chacra del sector Renacer, por la entrada a Pisco, precisamente a solo 300 a 400 metros de ese lugar han sido hallados restos óseos.

“Durante todas las semanas la policía le dio poca importancia, yo como padre y mi familia estuvimos buscando solos. En la zona donde han encontrado los restos es cerca donde fue hallado la moto, también había documentos de mi hijo”, declaró en esa fecha.

Añadió que, el lunes 24 de junio del 2024, el Poder Judicial dispuso 9 meses de prisión preventiva contra Yamile Díaz Villar (21), precisamente a ella le habría entregado Dennys, el perrito en adopción, y la fémina dijo en su interrogatorio que si llegó a entrevistarse con él. La prisión también fue en contra de Carlos Alberto Coila Quentasi de 23 años (actualmente fallecido).

“La policía indica que ellos han encontrado los restos en su ronda, pero no es así, hay información que el muchacho detenido ha hablado y ha delatado a la chica, que ella la había matado y también ha dicho donde enteraron el cuerpo, que es justo donde han encontrado los restos”, añadió el progenitor.

Los familiares de Dennys Huaroto, el 30 de junio se movilizaron al lugar donde encontraron los restos óseos. La misma familia tuvo que realizar excavaciones con sus manos y entre desgarradoras escenas de dolor encontraron restos de carne con sangre, cabello, pedazos de prendas de vestir de color verde y negro, que coindice con la vestimenta del joven, y por el olor insoportable ya no pudieron seguir con la excavación.

“Pido ayuda, sufro como madre día y noche al no ver la presencia de mi hijo, no tengo dinero, no tengo plata, pido justicia para mi hijo, que trasladen a los detenidos a prisión”, declaró en esa fecha entre lágrimas, la señora Brígida Núñez Tornero, madre del joven desaparecido.

Posteriormente la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional se desplazaron a la zona donde hallaron los restos humanos, realizando diligencias.

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