El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que el operativo de desalojo de establecimientos de venta de alimentos en la playa Lagunillas, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, fue suspendido temporalmente luego de registrarse agresiones contra su personal y efectivos policiales.

Protección de la naturaleza

La diligencia se realizaba en cumplimiento de una sentencia judicial que ordena el retiro de cinco locales comerciales instalados sin autorización, sin título de propiedad y con deficiencias en las condiciones de salubridad. Según el organismo, el objetivo era recuperar espacios ocupados de forma irregular dentro del área natural protegida.

En su pronunciamiento, el Sernanp aclaró que la acción no responde a intereses privados ni comerciales, sino al cumplimiento de un mandato judicial y a la protección del ecosistema costero de Paracas.

El ente ambiental también precisó que la medida no afecta las actividades de pesca artesanal, las cuales continúan desarrollándose con normalidad en el sector de Lagunillas.

Finalmente, la Jefatura de la Reserva Nacional de Paracas expresó su disposición a mantener diálogo con las comunidades locales y comerciantes involucrados, a fin de ejecutar la sentencia respetando el marco legal y garantizando la conservación de este importante espacio natural de la región Ica.

