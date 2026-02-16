Un hombre identificado preliminarmente por comerciantes como “Chino” falleció la mañana de ayer tras ser atacado con un arma blanca en los exteriores del terminal pesquero de la provincia de Pisco.

Ataque criminal

Según los primeros reportes, la víctima, quien sería César Augusto Fajardo Cruz, de acuerdo con versiones recogidas en la zona, fue agredida por un sujeto que le asestó una puñalada a la altura del abdomen. El ataque criminal ocurrió en plena vía pública, lo que generó alarma entre trabajadores y transeúntes del sector pesquero.

Personal de Serenazgo acudió al lugar tras recibir la alerta y trasladó de inmediato al herido al Hospital San Juan de Dios. No obstante, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos señalaron que el hombre vestía un polo negro y short azul oscuro al momento del ataque. No portaba documento de identidad, por lo que las autoridades realizan las diligencias correspondientes para confirmar oficialmente su identidad.

El hecho se produce en el contexto del estado de emergencia vigente en la provincia de Pisco, mientras continúan registrándose episodios de violencia que son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

