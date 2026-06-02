Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y fortalecer la presencia policial en las calles, la Policía Nacional del Perú realizó la ceremonia de lanzamiento del Proyecto “Plan Celador”, una importante iniciativa orientada a mejorar la seguridad ciudadana mediante la implementación del patrullaje a pie en los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo.

Despliegue policial

La actividad se desarrolló en el frontis de la Comisaría PNP Chincha Alta y fue presidida por el Coronel PNP Pedro José Porras Cuba, Jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Chincha, contando con la participación de autoridades provinciales, representantes de instituciones públicas y privadas, así como medios de comunicación locales.

Durante la ceremonia se destacó la importancia del trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú, las autoridades y la ciudadanía, promoviendo una estrategia conjunta para prevenir hechos delictivos, fortalecer el orden público y garantizar una mayor sensación de seguridad entre los vecinos.

El “Plan Celador” permitirá incrementar la vigilancia preventiva y el acercamiento de los efectivos policiales con la comunidad, contribuyendo a una respuesta más rápida ante situaciones que afecten la tranquilidad pública.

Se detalló que más de 100 efectivos policiales participarán en labores de patrullaje a pie en zonas consideradas críticas de Chincha Alta y Pueblo Nuevo. Asimismo, el servicio será ejecutado por policías que participarán de manera voluntaria durante sus días de descanso o vacaciones, bajo la modalidad de servicio policial remunerado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO