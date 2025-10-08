Las gestiones para concretar la construcción del Instituto Superior Tecnológico Pisco fueron reanudadas tras una reunión entre el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera y el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes. El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones para asegurar el financiamiento que permita hacer realidad esta anhelada obra educativa para la provincia de Pisco.

Construcción de instituto

Durante la cita, el gobernador regional detalló los pasos administrativos y técnicos que deberán cumplirse para acceder al financiamiento del proyecto, mientras que el alcalde Fuentes informó sobre los avances en el proceso de saneamiento físico legal del terreno, información que fue proporcionada por la empresa Pluspetrol, una de las posibles aliadas estratégicas para la ejecución de la obra.

También participaron en la reunión los consejeros regionales Hernán Herrera y Rosario Gamonal, además de representantes del Instituto Superior Tecnológico Pisco, quienes destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo académico y profesional de los jóvenes pisqueños.

Cabe resaltar que todos coincidieron en la necesidad de acelerar las coordinaciones para que el expediente técnico sea culminado en el menor tiempo posible.

