El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional Agraria, viene realizando un despliegue coordinado de acciones de prevención ante posibles incrementos de caudal en los ríos de la provincia. El objetivo principal es reducir riesgos y proteger tanto a la población como a las zonas agrícolas cercanas a los afluentes.

Por la prevención

Las labores incluyen inspecciones, supervisión de puntos críticos y la operación de maquinaria pesada del Gobierno Regional de Ica en sectores estratégicos. Entre los ríos intervenidos se encuentran el río Tierras Blancas, río Taruga y río Aja, considerados vulnerables por su historial de crecidas.

Estas acciones se realizan de manera articulada con la participación de líderes comunitarios y representantes de la Junta de Riego de Nasca, fortaleciendo la coordinación entre autoridades y población organizada. Además, la Agencia Agraria Nasca ha supervisado trabajos de protección con ramas y refuerzos en puntos críticos del sector de Orcona, como parte de medidas inmediatas para mitigar riesgos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener un monitoreo constante de la situación, reforzando los trabajos preventivos en beneficio de la población y de los cultivos que dependen del cauce de estos ríos.

