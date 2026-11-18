Un sismo de magnitud 6.0 remeció la región Ica durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre de 2026, según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico se registró a la 1:07 a. m., con epicentro a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, y tuvo una profundidad de 36 kilómetros.
De acuerdo con el reporte oficial, el temblor alcanzó una intensidad de IV en San Juan de Marcona, según la escala de Mercalli modificada.
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Segundo sismo de magnitud 4.0 se registró en Ica
Más de una hora después del primer movimiento telúrico, el IGP reportó un segundo sismo de magnitud 4.0 en la misma zona del país.
Este nuevo evento sísmico ocurrió a las 2:24 a. m., con epicentro a 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona y una profundidad de 31 kilómetros.
Ambos movimientos telúricos tuvieron sus epicentros en el océano Pacífico y se registraron con una diferencia de aproximadamente una hora y 17 minutos.
Marina de Guerra descarta alerta de tsunami tras sismo en Ica
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó que el sismo de magnitud 6.0 genere un tsunami en el litoral peruano.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió un reporte preliminar sobre el movimiento telúrico.
Temblor en Ica hoy: datos oficiales del IGP
|Características
|Primer sismo
|Segundo sismo
|Fecha
|18/11/2026
|18/11/2026
|Hora
|01:07:40 a. m.
|02:24:38 a. m.
|Magnitud
|6.0
|4.0
|Profundidad
|36 km
|31 km
|Epicentro
|96 km al oeste de Marcona
|94 km al oeste de Marcona
|Intensidad
|IV
|No reportada
|Latitud
|-15.23
|-15.22
|Longitud
|-76.05
|-76.03