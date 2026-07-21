“He sentido bien que han sido seis campanadas. Ya no había cómo saltar, solo me abracé del asiento”. Con estas palabras, el músico Miguel Alegría reconstruyó los dramáticos instantes que vivió durante el fatal accidente ocurrido en el kilómetro 75 de la carretera Interoceánica Sur, donde una miniván se despistó y cayó a un abismo de más de 200 metros. La tragedia dejó dos músicos fallecidos y más de una decena de heridos.

Testimonio impactante

El sobreviviente, quien presenta fracturas en el brazo, relató que viajaba junto al copiloto cuando la unidad perdió el control en una zona de curvas. Según explicó, el vehículo comenzó a dar aproximadamente seis vueltas de campana antes de terminar en el fondo del barranco. “Ya solamente me abracé del asiento. No había cómo salir”, recordó con evidente conmoción.

Miguel Alegría también descartó que el siniestro se haya producido por una falla mecánica. De acuerdo con su versión, el accidente habría estado relacionado con un error humano. “Eso no es falla mecánica. Ha sido falla del chofer”, afirmó, precisando que el conductor habría perdido el control de la unidad durante el recorrido por la carretera.

El músico sostuvo además que el conductor llevaba varias horas manejando y que el cansancio pudo influir en lo ocurrido. “El cansancio ha sido”, señaló, tras indicar que durante el viaje ya había observado maniobras que le generaron preocupación. No obstante, será la investigación de las autoridades la que determine oficialmente las causas del despiste.

Tras el impacto, el sobreviviente logró salir del vehículo pese a sus lesiones. Al recuperar el conocimiento encontró una escena desgarradora. “Cuando me di cuenta, la gente estaba regada por todos lados. Las puertas y las ventanas se rompieron y todos salían golpeados”, manifestó al recordar los minutos posteriores a la caída de la miniván.

Alegría relató que transportistas y pobladores que transitaban por la zona descendieron inmediatamente al barranco para auxiliar a los ocupantes. Gracias a ese apoyo, varios heridos fueron rescatados y trasladados inicialmente en vehículos particulares hasta recibir atención médica. “Los choferes bajaron bastante para apoyarnos”, recordó agradecido.

Respecto al estado de salud de los sobrevivientes, Miguel Alegría informó que deberá permanecer en recuperación debido a la fractura que sufrió en el brazo. Señaló que los médicos le recomendaron aproximadamente dos meses de reposo absoluto y explicó que, pese a la lesión, mantiene movilidad en los dedos de la mano afectada. “Todos mis deditos están moviendo, están moviendo”, comentó al referirse a su evolución.

El músico también reveló que otros integrantes de la agrupación resultaron con heridas de mayor gravedad, entre ellas fracturas en el cráneo, pierna y clavícula. Indicó que algunos de sus compañeros permanecen internados y que los gastos médicos representan una preocupación para sus familias, por lo que pidió apoyo solidario a la población de Nazca para afrontar los costos de recuperación.

El accidente ocurrió cuando la agrupación musical retornaba a Nasca luego de cumplir una serie de presentaciones en la provincia de Andahuaylas. Como consecuencia del despiste fallecieron los reconocidos músicos Hernán Sergio Quispe Sola, conocido como “Nancho”, y Noel Claudio Bellido Cupé, mientras otros integrantes de la delegación resultaron con diversas lesiones.

Entre los heridos figuran Abel Bobadilla Goyagua (68), Hugo Quispe Aquino (59), Miguel Alegría León (67), Anderson Ortiz Huayta (27), Hugo Gallegos Caballero (32), Hans de la Cadena (28), Horacio Palomino (22), Luis Rosari Soto, Raúl Mendoza Torreal, un adolescente de 16 años y otros ocupantes de la unidad. Todos fueron evacuados al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca para recibir atención especializada.

La muerte de Hernán Quispe Sola y Noel Bellido Cupé generó una profunda tristeza en la comunidad artística de Nasca. Diversas agrupaciones musicales expresaron sus condolencias y destacaron la trayectoria de ambos artistas, quienes eran ampliamente reconocidos por su aporte a la música vernacular y popular en la región Ica.

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