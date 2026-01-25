El Gobierno Regional de Ica oficializó el encargo temporal de la gobernación regional al vicegobernador Washington Alexander Sotelo Luna, tras la comunicación del gobernador regional Dr. Jorge Hurtado, sobre el uso de su derecho al descanso vacacional, conforme a lo establecido en la normativa que regula la administración pública.

Gobernador encargado

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 010-2026-GORE-ICA-GR, emitida el 22 de enero de 2026, en la que se precisa que el periodo de vacaciones del titular del pliego se desarrollará del 24 de enero al 02 de febrero de 2026, lapso durante el cual se garantiza la continuidad de la gestión regional.

Asimismo, la Oficina de Gestión de los Recursos Humanos del GORE Ica registró oficialmente el periodo vacacional mediante el Informe N.° 0005-2026-GORE-ICA-ORAF-OGRH, recomendando adoptar las medidas administrativas necesarias, por lo que el profesor Washington Alexander Sotelo Luna queda a cargo del Gobierno Regional hasta el retorno del gobernador titular.

