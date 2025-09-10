Después de varias semanas de investigación y seguimiento la Policía de las regiones La Libertad y Áncash ejecutaron un operativo simultáneo que concluyó con la captura de cinco presuntos miembros de la organización criminal “Los Malditos de la Perla”.

Según versión de los agentes a cargo de la investigación, esta banda delictiva se dedica a perpetrar extorsiones y otros delitos en ambas regiones del norte del país.

GOLPE

Con órdenes judiciales y bajo una estricta coordinación con representantes del Ministerio Público, los agentes del Grupo Especializado en Crimen Organizado (Grecco) y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo, lograron allanar viviendas situadas en las provincias de Chepén y Pacasmayo, en La Libertad. Se hizo lo propio en la provincia del Santa y el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash.

Como consecuencia de estas incursiones los detectives pudieron detener a Edgar Espinoza Marín (30), quien también es conocido con los alias de “Pacán, ”Jona” o “Edgar”.

La Policía también capturo a Alix Huamán Tafur (26), alias “Alix o Huamán”, Eduardo Saldaña Vásquez (18), alias “Pequejo”, Jeffersón Malca Anaya (20), alias “Pitín”, y a Raquel Díaz Muñoz (24), alias “Ruca”.

ZONAS TOMADAS

Los detectives a cargo de las pesquisas revelaron que las intervenciones se realizaron de forma estratégicas en inmuebles situados en zonas de alta incidencia delictiva, situación que mereció la intervención de un fuerte contingente policial.

Según la tesis fiscal, la organización delictiva “Los Malditos de la Perla” estaría vinculada a casos de extorsión y delitos contra la seguridad y paz pública.

La banda había extendido sus tentáculos desde la región La Libertad hasta Áncash y habrían dado golpes durante los últimos meses.

INVESTIGACIÓN

Debido a que varios casos de extorsión están en pleno proceso de investigación, la Policía evitó dar detalles de casa uno de ellos.

No obstante, se supo que se continuará con los registros, análisis de evidencias y diligencias complementarias, en coordinación con el Ministerio Público, a fin de consolidar el proceso judicial y garantizar la sanción ejemplar de los responsables.

Los oficiales a cargo de este operativo dijeron que esta acción que se ejecutó en conjunto representa un duro golpe al crimen organizado en el norte del país, pues debilita una estructura delictiva que operaba con violencia, intimidación y control territorial. La Policía reafirmó su compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la paz social.