Con un despliegue de alegría y color, el 73º Festival Internacional de Primavera dará inicio este domingo 21 de setiembre con su tradicional Pasacalle Primaveral.

Organizado por el Club de Leones de Trujillo, este evento marcará el comienzo de la gran celebración de las flores, la juventud y la belleza.

El Pasacalle, que se ha consolidado como un atractivo principal del festival, contará con la esperada llegada de delegaciones de reinas extranjeras y las aclamadas bastoneras norteamericanas. Junto a ellas, desfilarán las reinas de los clubes de leones locales, encabezadas por la Reina Infantil y la Reina del Festival.

El recorrido dará inicio a las 6:30 de la tarde desde la sede del Club de Leones de Trujillo, en la cuadra 4 del jirón Estete. El desfile se desplazará por el paseo peatonal del jirón Pizarro hasta la Plaza Mayor, donde la colectividad trujillana podrá disfrutar de vistosos espectáculos artísticos. Para culminar la jornada, en la misma Plaza de Armas de Trujillo se realizará una verbena musical para el deleite de todos los asistentes.