Aníbal Morillo Arqueros anunció su renuncia irrevocable al cargo de gerente regional de Salud de La Libertad, esto tras revelarse en un programa dominical que habría recibido dinero por parte de la cuestionada empresa Frigoinca para favorecer sus operaciones en la región.

“Aníbal Morillo no firma los informes técnicos, Aníbal Morillo solo traslada a las entidades lo que los técnicos bajo su responsabilidad escriben”, indicó.

La decisión de su renuncia se da en medio de las investigaciones que realiza el Ministerio Público por presuntos sobornos entregados a autoridades y empresarios vinculados al programa Qali Warma.

“Yo no he recibido dinero y las investigaciones lo van a demostrar”, remarcó.

Morillo Arqueros presentó esta mañana su renuncia al cargo de forma irrevocable.

“Renuncio a continuar en la gestión para que la investigación sea más transparente y el tiempo lo dirá pues, Aníbal Morillo cumplió un rol que se debe dar”, puntualizó.