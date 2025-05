Autoridades, ronderos, mineros artesanales y pobladores de diversas partes de la región La Libertad participarán este miércoles 21 de mayo de una marcha en Trujillo para exigir que el Gobierno implemente medidas eficaces en la lucha contra la criminalidad.

Protesta

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, convocó ayer a esta movilización, cuyo principal objetivo es solicitar paz no solo para la jurisdicción que representa, sino también para la región.

“Convoco a todos los que no tenemos para pagar seguridad para que nos cuiden, a quienes no tenemos para pagar vigilantes que nos cuiden, a todos los que no queremos ser cómplices de esta basura de la delincuencia, porque pagar un cupo, una extorsión, es ser cómplice. Entonces, (convoco) a todos aquellos que queremos decir no a las bandas criminales. Los espero el miércoles 21 de mayo a las 3 de la tarde en la Plazuela El Recreo, para hacer una marcha espontánea y pacífica en contra de estas lacras”, indicó.

El burgomaestre también cuestionó las acciones decretadas por el Ejecutivo en Pataz, tras la muerte de 13 trabajadores en un socavón minero. Para él, las estrategias implementadas, como la restricción a las labores mineras, no ayudan y, por el contrario, perjudican a los trabajadores artesanales que practican esta actividad de manera legal durante años.

En ese sentido, Aldo Carlos Mariños consideró que la única forma de erradicar el crimen en su provincia es investigando a todos. “Yo he pedido que investiguen a todos, que me investiguen a mí, a la Policía, al minero artesanal, a la gran minería que existe en la provincia de Pataz, que investiguen a todos si quieren encontrar la verdad de estos asesinatos”, acotó.

Asimismo, el alcalde también dio detalles de las amenazas de muerte que denunció hace unos días. “El 9 de mayo me ha llegado una amenaza que dice que me calle, que ya no siga hablando, y que van a descargar todas las balas en mi cabeza. Se hacen llamar “La gran alianza”, no sé quiénes sean y me importa un pepino quiénes sean, no les tengo miedo”, dijo.

Apoyo

Otras autoridades también se sumaron a la convocatoria para marchar pidiendo paz. La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, aseveró que apoyará esta iniciativa. Lo mismo dijo el alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas.