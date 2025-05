En un acto desde todo punto de vista reprochable, el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Arturo Fernández Bazán irrumpió en un restaurante situado cerca a la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) para increpar a dos jueces que en ese momento se encontraban almorzando.

VER MÁS: Trujillo: Arturo Fernández permaneció siete horas en carceleta

Sorprendidos por el abrupto proceder del otrora burgomaestre, los magistrados solo atinaron a escucharlo en silencio y luego salieron del local.

Todo este cuestionable episodio fue transmitido en vivo por la cuenta de Facebook del propio Arturo Fernández. Es más, antes de que ingrese al restaurante el exalcalde se dirige a sus seguidores y les dice: “Conéctense, hermanos, que hay una noticia buenísima”.

INTERRUMPE

Instantes después, Arturo Fernández ingresó al local e intentó jalar una silla y sentarse en la misma mesa ocupada por los magistrados Juan Luján Castro y Jorge Quispe Lecca; sin embargo, no pudo hacerlo porque el juez Luján se lo impidió.

“Hola, Quispe Lecca… ¿Me puede decir por qué usted me ha ido a quejar allá a la Prefectura? Dígame, señor Quispe Lecca, ¿por qué ha ido a la Prefectura?”, le preguntó Fernández.

Inmediatamente giró su celular y se dirigió a Juan Luján: “¿Usted no es el juez que liberó a las bandas? No había testigos, ¿no? ¿O no había pruebas? ¿Usted le ha dicho a mi madre que no me puedo enfrentar a los poderosos, señor Juan Julio Luján Castro?”, inquirió Fernández.

VER AQUÍ: Trujillo: Condenan a exalcalde Arturo Fernández por difamación

Correo trató de conocer si desde la Corte Superior de Justicia de La Libertad se iban a pronunciar sobre este caso, pero en el área de Imagen respondieron que consultarían sobre el tema, pero luego ya no hubo respuesta.

Quien sí se pronunció fue el abogado Greco Quiroz y calificó lo hecho por Fernández como “acoso” .

“El Poder Judicial tiene que hacer algo al respecto, porque mañana cualquier seguidor de Fernández se va a creer con derecho a agredir a un juez. Eso es inadmisible”, acotó.

El último miércoles, el Poder Judicial confirmó la sentencia a un año y ocho meses de pena suspendida contra Arturo Fernández por la querella que le interpuso por difamación el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) Víctor Burgos Mariños.

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo indicó también que la exautoridad edil deberá pagar 200 días multa.