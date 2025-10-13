El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Carlos Bocanegra Ávalos, saludó la decisión de sacar de las oficinas, almacenes y talleres a los serenos que cumplen labores administrativas, para que empiecen a realizar trabajos en campo, pues ese es el verdadero servicio que tienen que cumplir.

Dijo que el gerente encargado de Seguridad Ciudadana del municipio trujillano, Luis Verdi, en solo un mes ha logrado reestructurar el área y está corrigiendo cosas que estaban funcionando mal, lo que repercutía de forma negativa en el trabajo de serenazgo.

DECISIONES

Carlos Bocanegra señaló que Luis Verdi empezó a tomar decisiones que le cambiaron el rostro al equipo de seguridad ciudadana. “Él escucha a los serenos y atiende sus inquietudes. El señor César Campaña, al contrario, no nos respondía ni el saludo y generaba un mal clima laboral. Incluso, había divisionismo que se reflejaba en el mal trabajo que se estaba realizando”, recalcó.

Agregó que si bien es cierto se ha logrado retirar de las labores administrativas a 30 serenos, hay todavía otro grupo que está en otras áreas que tienen que salir. “Yo propondría, por ejemplo, que los serenos con edad avanzada sean capacitados y pasen a cumplir un trabajo en oficina, pero no los jóvenes, tienen que salir a campo”, enfatizó.

El dirigente dijo que el trabajador (sereno) tiene que entender que así como pide mejoras laborales, también tiene que ofrecer un mejor desempeño.

“Mira, había personal que solo descansaba los domingos y no rotaba. Mientras que a otros que trabajaban feriados, no querían devolverles su día. Pero, esos detalles tan simples los ha ido solucionando Luis Verdi, que lamentablemente tendrá que dejar el puesto porque el gerente César Campaña regresa de sus vacaciones este 19 de octubre”, acotó.