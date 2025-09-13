El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros, se reunió junto al director de la Red Integrada de Salud de Trujillo, Julio Contreras Quipan, con los dirigentes del centro poblado Víctor Raúl (Huanchaco) para atender sus demandas y dar solución a la problemática presentada en la posta de salud de este sector.

Como se conoce, la población había hecho un plantón en este establecimiento de salud para evitar que el personal sea trasladado a otra jurisdicción en donde se brindaría un mejor servicio por las instalaciones que se cuenta, pero esto le generaría un gasto adicional por el traslado, por lo que era importante exponer estos detalles ante el gerente de Salud de La Libertad y puedan llegar a acuerdos favorables.

“Nos reunimos con los dirigentes de Víctor Raúl para dar solución a sus reclamos, sobre la necesidad que el personal de salud se mantenga en este establecimiento. Hemos quedado en impulsar una Mesa de Trabajo con el fin de evaluar mejoras para la atención en salud de la población de esta parte del distrito de Huanchaco y así mismo, poder impulsar la construcción del cerco perimétrico del establecimiento de salud”, señaló Morillo Arqueros.

Además, el gerente regional de Salud señaló que las instalaciones que les dará el Arzobispado en sector Los Huertos tendrá otro uso para beneficiar a más población.

“El diálogo siempre es vital para dar solución a los pedidos nuestros pacientes y así poder brindarles una atención con calidad”, detalló.