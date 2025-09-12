En el marco de la Semana de la Donación de Órganos y Tejidos, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud organiza la carrera “Dona Vida”, un evento competitivo, recreativo y gratuito que se realizará el domingo 14 de septiembre. El objetivo es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.

La carrera, que tendrá un recorrido de 10 kilómetros por las calles de Trujillo y Víctor Larco, ha convocado a más de 1,000 participantes, incluyendo deportistas, profesionales de la salud, estudiantes y familias. La cita es a las 7 de la mañana en el Colegio Médico de La Libertad, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Roma.

“Esta iniciativa se alinea con nuestra campaña nacional ‘Un SÍ que da vida, familias que donan, vidas que renacen’, buscando sensibilizar y fortalecer el sistema de trasplantes en el país”, señaló la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad.

El evento, que cuenta con el apoyo de más de 20 empresas privadas e instituciones, simboliza un compromiso ciudadano con la esperanza y la ayuda al prójimo. “Donar es dar vida. Esta carrera nos invita a reflexionar sobre la necesidad de generar una cultura de donación de órganos”, afirmó el Dr. Rafael Poma, decano del Colegio Médico de La Libertad.

La seguridad de los participantes estará garantizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Policía Nacional del Perú.