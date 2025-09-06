Tras la noche de terror que vivieron más de 30 familias que no solo vieron afectadas sus viviendas, sino también su tranquilidad, con la explosión producto del atentado a una casa en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la Gerencia Regional de Salud La Libertad ha dispuesto que reciban soporte psicológico.

Son 15 los psicólogos de la brigada que están recorriendo las viviendas para hacer una valoración de cada integrante de las familias, para evitar que esta afectación en su salud mental los afecte a futuro.

“Nuestra brigada de salud mental viene brindando soporte psicológico a las familias afectadas por el atentado ocurrido en la urbanización Las Quintanas. Mi compromiso es con la salud de cada liberteño, cuestionamos estos actos delictivos que afectan en gran manera la salud tanto física como mental. Asimismo, saludo la labor que vienen realizando nuestro personal de salud en la zona afectada. Apenas ocurrió el hecho, estuvimos dando soporte médico a las personas afectadas”, detalló el gerente regional de salud, doctor Aníbal Morillo Arqueros.

Además, indicó que ya tiene culminado el informe de la brigada de salud mental que atendió a los afectados en el atentado de la avenida Perú, de unas semanas atrás.