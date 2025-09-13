La Policía retuvo en el distrito de Chao, en la provincia de Virú, a un menor en posesión de material explosivo y en su vivienda encontró dos armas de fuego.

Por información de la comisaría de Chao, cuando se realizaba un patrullaje preventivo fue atrapado al adolescente de iniciales J. S. U. (17) por inmediaciones de la urbanización Mar Verde. El mencionado llevaba una bolsa en su mano, donde se hallaron cinco cartuchos de dinamita y ocho adhesivos extorsivos, con el mensaje “una sola idea” y con la figura de un león con dos armas cruzadas.

Luego, los agentes se dirigieron con el retenido hasta un inmueble y en una habitación incautaron dos revólveres, que estaban escondidos debajo de un colchón. Ambas pistolas tenían la serie erradicada.

El infractor fue trasladado a la dependencia policial de la zona y se comunicó el caso a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú para continuar con las diligencias de ley.