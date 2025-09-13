Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a un hombre que transportaba 306 cartuchos de emulsión durante un operativo ejecutado en el kilómetro 485 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del óvalo Tanguche, en la provincia de Virú.

LOS HECHOS

La intervención estuvo a cargo del personal de Carreteras de Virú y detallaron que se arrestó la tarde del último viernes a Antero C. Q., de 49 años, quien iba a bordo de una camioneta de placa de rodaje W2O-766, que había partido desde el distrito de Parcoy (Pataz) con destino a Chimbote.

Al momento del registro vehicular se le halló los artefactos explosivos que estaban encartuchadas. Además, de un saco de polietileno que contenían 500 metros de mecha y 100 fulminantes.

“Esta intervención es importante y oportuna para prevenir actos de minería ilegal y de extorsión en la modalidad agravada, porque con estos artefactos explosivos muchas personas han sido víctimas con detonaciones en diversos sectores de la provincia y a nivel nacional”, indicó el coronel PNP Jesús Hidalgo Monroy, jefe de la División Policial Virú.

De acuerdo a la Policía, del intervenido sería presunto integrante de la banda criminal “Los Movedizos de La Libertad”.

El oficial no descartó que este cargamento explosivo sea empleado para casos de extorsión en Chimbote u otros puntos del país.

“Este material explosivo se dirigía desde Parcoy hacia Chimbote y de repente, desde Chimbote se dirigía hacia a Lima”, remarcó.

Crespin Quispe fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú y se les investigaría por presuntamente estar inmerso en el delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos.