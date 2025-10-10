Dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los Faites de Buenavista” fueron detenidos por agentes de la comisaría rural de Chao cuando tomaban en la vía pública portando artefactos explosivos y material extorsivo.
Ellos fueron identificados como Josue Michael Castillo Gamarra (25) y Ernesto Anderson Cavero Gamarra (33). Los mencionados se encontraban por el sector Palermo, en exteriores de una vivienda, tomando licor.
Durante el registro personal se les encontró dos artefactos explosivos y stickers extorsivos.
Los mencionados fueron trasladados a la dependencia policial y se comunicó el caso a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.
