Policía los detuvo cuando tomaban licor en la calle.

Dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los Faites de Buenavista” fueron detenidos por agentes de la comisaría rural de Chao cuando tomaban en la vía pública portando artefactos explosivos y material extorsivo.

Ellos fueron identificados como Josue Michael Castillo Gamarra (25) y Ernesto Anderson Cavero Gamarra (33). Los mencionados se encontraban por el sector Palermo, en exteriores de una vivienda, tomando licor.

Durante el registro personal se les encontró dos artefactos explosivos y stickers extorsivos.

Los mencionados fueron trasladados a la dependencia policial y se comunicó el caso a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.

