La Policía Nacional intervino a cuatro adultos y dos menores que estarían implicados en la detonación de aparatos explosivos en una vivienda del sector Las Palmeras, en el distrito de La Esperanza. Según la PNP, integrarían una facción de “La Jauría” y estarían implicados en más de 25 casos de extorsión a comerciantes de Trujillo, El Porvenir y La Esperanza.

LOS HECHOS

Personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte informó que la noche del jueves fueron alertados de un atentado con cartuchos de dinamita y al llegar hasta la zona de Las Palmeras, encontraron a los detectives del Escuadrón de Emergencia Centro Trujillo que habían intervenido un automóvil donde se movilizaban tres hombres, entre ellos dos adolescentes de 16 y 17 años, uno de ellos con pasamontañas. El mayor fue identificada como Ángel Walter Delgado Abanto (22).

Por información de la Policía, los detenidos les habrían indicado que en un inmueble del asentamiento humano Primavera, en la parte alta de La Esperanza, se prepararía las cargas explosivas. Al dirigirse hasta la zona se logró detener a Junior Muñoz Llanos y a los hermanos Ernesto y Elvia Llanos Méndez.

Asimismo, durante el registro domiciliario se incautaron un arma de fuego, cartuchos de dinamita, mecha lenta, fulminantes, manuscritos con contenido extorsivo y equipos telefónicos.

“Se han encontrado cartas extorsivas ya preparadas para ser enviadas a comerciantes de La Esperanza, El Porvenir y Trujillo, además de aparatos telefónicos y chips, que al momento de hacer el trabajo hemos logrado vincular a más de 25 personas que están siendo víctimas de extorsión”, indicó el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad.