Este martes 16 de setiembre se reabrirá al tránsito la calle Rodríguez de Mendoza de la urbanización La Noria, ubicada en el distrito de Trujillo. La vía estuvo cerrada durante las últimas semanas debido a que la municipalidad provincial realizó trabajos de mejoras.

Según la MPT, se colocó una nueva carpeta asfáltica y se pintaron las señales de tránsito. Este tramo, que se extiende por 760 metros lineales desde la avenida Federico Villarreal hasta la calle Guzmán Barrón, representa una transformación significativa en la infraestructura vial de la zona.

Los representantes de la empresa constructora destacaron que el proyecto contempla el reemplazo del pavimento antiguo y veredas deterioradas por nuevas superficies resistentes y modernas.

El último 3 de julio empezó la ejecución de la obra con un presupuesto de S/ 1,255,614.