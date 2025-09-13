La Fiscalía ha formalizado investigación preparatoria contra el actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez; la primera regidora de la comuna de Moche y subgerenta de Desarrollo Social de Alto Trujillo, Diana Tello Murrugarra; y otros exfuncionarios ediles por el presunto delito de negociación incompatible en contratos suscritos entre 2019 y 2022.

Según el primer considerando de la disposición fiscal N° 3, se señala que la imputada Diana Tello Murrugarra en su condición de gerenta general de la comuna de Moche, en el periodo comprendido entre 2019 y 2022, recibía asesoramiento externo de Mario Reyna Rodríguez por medio de la empresa “Albert Marshall Abogados” y en esas circunstancias la mencionada funcionaria y los jefes del área de Abastecimiento se habrían interesado indebidamente en beneficiar con contrataciones directas a empresas de propiedad del aludido asesor externo y de familiares y personas afines a este.

PRESUNTOS AUTORES

De acuerdo con la carpeta fiscal N° 2306015500-2023-448-0, figuran como autores de la comisión del presunto delito de negociación incompatible: Diana Tello Murrugarra, Modesto Vásquez Morales, Alika Miranda Pereyra, Ruby Cruz Alfaro, Regina Espinoza Ramos, Carlos Alcalde Castillo; Alejandra Saldarriaga Urquiso y Marco Antonio Sánchez Romero.

En tanto, la Fiscalía considera supuestos cómplices a Mario Reyna Rodríguez (actual alcalde de Trujillo) Olga León Rudas. Alan Alcántara Medina, Elizabeth Medina Velásquez y Sujey del Rocío Reyna Rodríguez.

El Ministerio Público resolvió excluir del proceso de investigación a Alexis Larriviere Castro y Milagros Nery Villasis, pues no se encontraron indicios de haber formado parte de estos presuntos hechos ilegales.

La Fiscalía también ha dispuesto el levantamiento del secreto de comunicaciones de los imputados a fin de poder identificar los números de celulares que estos usaban al momento de ocurridos los hechos y el tráfico de llamadas. De la misma manera se requiere el levantamiento del secreto bancarios de los investigados.

Correo trató ayer de obtener la versión de Mario Reyna, pero no respondió las llamadas. Por su parte, Diana Tello dijo escuetamente que el tema está en investigación y lo está viendo directamente su abogado. “Estoy atenta a que la Fiscalía me cite. No opinaré más”, acotó.