Más de 100 pobladores regularizaron la situación actual de sus viviendas gracias a la Campaña de Inscripción Predial realizada en el Barrio 6B por la Gerencia de Administración Tributaria del municipio de Alto Trujillo.
De esta manera, los moradores garantizaron la seguridad jurídica de sus propiedades y contribuyeron con el desarrollo de su distrito, informó el administrador de la comuna altotrujillana, Joseph Cubas Tejada.
“Estas campañas sirven para que los habitantes sean reconocidos formalmente como contribuyentes”, agregó.
Cubas Tejada señaló que hasta el momento su comuna ha realizado dos campañas de registro predial, pero se proyecta a desarrollar diez intervenciones más hasta fin de año.
