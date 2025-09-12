Con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico en la zona, se inauguró el mirador turístico en el Cerro Bolongo, ubicado en el distrito de Alto Trujillo. La actividad contó con la presencia de autoridades locales y visitantes, marcando el inicio de una nueva etapa para la promoción del turismo en esta parte del país. El proyecto busca ofrecer una nueva alternativa turística con una vista panorámica de la ciudad y espacios de esparcimiento para las familias.

En ese sentido, el administrador de la municipalidad de Alto Trujillo, Joseph Cubas, destacó la importancia de articular esfuerzos entre las diferentes instituciones.

“Hoy por hoy lo hemos puesto en valor y ya tenemos la primera visita turística que también es gracias al acompañamiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, que están llevando gente de otros distritos al nuestro. Esto es lo que se origina cuando las instituciones trabajan en conjunto”, expresó.

Cubas también hizo un llamado a fortalecer las políticas de gestión, promoción y, sobre todo, seguridad para dinamizar el turismo en la región. En por eso que señaló que aunque el distrito cuenta con cuatro camionetas destinadas a la seguridad ciudadana, la falta de personal en la comisaría y en toda la región representa un gran desafío. Frente a ello, se ha lanzado una convocatoria para reforzar el equipo de seguridad.

“Nosotros tenemos nuestro propio equipo de seguridad ciudadana. Tenemos cuatro camionetas a disposición, pero el problema es la falta de personal tanto en la Comisaría como en toda la región y el país, entonces a pesar de ellos hemos lanzado una convocatoria para poder tener más personal. En Alto Trujillo no hay ni una sola cámara, nosotros ya tenemos el perfil aprobado y en una primera etapa buscamos tener algo de 55 cámaras, la central de monitoreo, camionetas y motocicletas”, declaró.