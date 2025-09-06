Como parte del programa “Jueves Turísticos” que viene desarrollando la Subgerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, unas 50 personas de distintos distritos hicieron un emocionante recorrido a la nueva ruta turística “Cerro Bolongo”.

Esta nueva propuesta turística comprende la visita a la Plaza de Armas de Alto Trujillo, Centro de Innovación Tecnológica de Calzado y concluye con el Mirador Turístico en la cima del emblemático Cerro Bolongo.

Precisamente fue el funcionario edil, Joseph Cubas, quien recibió a los visitantes y les agradeció por ser las primeras personas que participaron de esta nueva ruta turística, la misma que incluye también los sectores productivos de ese distrito.

“Este plan ya lo habíamos trabajado hace algunos meses con el alcalde provincial Mario Reyna de impulsar un itinerario turístico que incluya también a otros sectores productivos, como el Centro de Innovación Tecnológica de Calzado, las panaderías, entre otros que en camino iremos implementando”, indicó Cubas Tejada, administrador de la comuna altotrujillana.

Asimismo, Cubas Tejada, anunció que junto a la MPT se encuentran iniciando el proceso para declarar oficialmente al Cerro Bolongo como un recurso turístico de la provincia de Trujillo y la región La Libertad.