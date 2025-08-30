Con exposición de cometas por niños de instituciones educativas, danzas típicas, lanzamientos de globos en señal de paz y hasta con una torta gigante fue inaugurado el mirador turístico en la cima del emblemático Cerro Bolongo, que se ubica en el distrito de Alto Trujillo.

En medio de la algarabía la población junto a sus autoridades, cantando y lanzando arengas, subieron hasta lo alto del muy querido cerro, donde se izaron las banderas del Perú y del distrito de Alto Trujillo.

El acto de inauguración estuvo a cargo del alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez y el administrador de la comuna altotrujillana Joseph Cubas Tejada, quienes saludaron al programa Llamkasun Perú por haber facilitado la ejecución de tan importante obra, la misma que les permite impulsar al Cerro Bolongo como un nuevo recurso turístico en la provincia trujillana.

“Con este mirador prácticamente nuestro tan querido Cerro Bolongo se convierte en un nuevo recurso turístico para la provincia de Trujillo y la región La Libertad, generando de esta manera más oportunidades de ingresos económicos para su población. Aquí pueden venir a apreciar a toda la ciudad y sus distritos, volar cometas como lo hacen los estudiantes de los colegios locales, practicar parapentes o cualquier otro tipo de deporte de aventura”, señalaron las autoridades.

Joseph Cubas acotó que en los próximos días el mirador será iluminado con paneles solares e implementarán mayor seguridad para garantizar la integridad de las personas que visiten el ya muy mencionado cerro.