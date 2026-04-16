Con motivo del Día de la Educación Básica Alternativa (EBA) en el Perú, que se conmemora cada 18 de abril, especialistas de las 15 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) fueron capacitados para fortalecer este servicio que se brinda a jóvenes, adultos y personas en condición de vulnerabilidad.

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Actualmente, La Libertad cuenta con 1,968 estudiantes matriculados en 45 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), una cifra que refleja la importancia de esta modalidad educativa como una segunda oportunidad para culminar la escolaridad, indicó la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), responsable de la capacitación, que se desarrolló el miércoles y jueves últimos.

La entidad estatal resaltó que la actividad buscó “no solo actualizar conocimientos, sino también reforzar las capacidades técnicas de los especialistas responsables de implementar y supervisar el servicio educativo en cada UGEL”.