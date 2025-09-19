El Ministerio Público incluyó al empresario Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, dueño del Grupo Intercorp, y a Fernando Zavala Lombardi, director ejecutivo del conglomerado, en las investigaciones que sigue tras la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo el 21 de febrero de este año. Esa noche se desplomó parte del techo del patio de comidas y mató a seis personas e hirió a más de cien.

VER MÁS: Municipio revoca certificado ITSE a Real Plaza Trujillo

PESQUISAS

El portal Epicentro.Tv reveló que tanto Carlos Rodríguez-Pastor como Fernando Zavala serán investigados como presuntos responsables de los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas”. “Ambos tendrán que declarar el 29 de septiembre [en Trujillo]”, añadió el referido medio.

El caso está en manos la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal Carmen Varas Valderrama.

“Rodríguez Pastor y Zavala Lombardi fueron llamados ‘de manera presencial’ por la fiscal Carmen Varas Valderrama el 29 de setiembre, a las 9 de la mañana y 2:30 de la tarde, respectivamente, en la sede del Ministerio Público en Trujillo, según la última disposición que emitió su despacho”, aseveró Epicentro Tv.

El medio periodístico también detalló que “ambos empresarios fueron incorporados formalmente a la investigación preliminar, junto a otras 13 personas, entre ellas exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) que dieron el visto bueno a las inspecciones al techo del Real Plaza”.

“La fiscal Varas alega que Rodríguez Pastor y Zavala Lombardi deberán responder como ‘representantes del comité ejecutivo del Real Plaza S.R.L.’, pues ellos dos hacían parte de su comité ejecutivo”, puntualizó.

De acuerdo con los documentos expuestos en la nota informativa, la fiscal “advierte que los citados figuran como parte del comité ejecutivo de la referida sociedad, circunstancia que constituye un indicio, a nivel de sospecha inicial simple, suficiente para disponer su incorporación a la investigación, a fin de esclarecer su eventual responsabilidad”.

Los centros comerciales Real Plaza son propiedad del Grupo Intercorp, conglomerado liderado por Carlos Rodríguez-Pastor Persivale.

DENUNCIA

El mismo mes de febrero, apenas días después de la tragedia, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, denunció penalmente por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud a directivos del Grupo Intercorp.

La denuncia estuvo dirigida a Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, propietario del Grupo Intercorp; Fernando Zavala, CEO de la compañía; Misael Shimizu, gerente general de la cadena de centros comerciales Real Plaza; entre otros.

Tras el informe de Epicentro Tv, este Diario intentó conocer la versión de representantes del Grupo Intercorp, pero hasta el cierre de esta edición no había respuesta.