La Municipalidad Provincial de Trujillo anunció la revocatoria del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) del centro comercial Real Plaza y descartó la reapertura de este espacio, tal como lo solicitaban empresarios cuyos negocios se sitúan en los alrededores de este establecimiento.

Como se recuerda, el 21 de febrero de este año, el patio de comidas de este mall se desplomó dejando seis muertos y más de 90 heridos, lo que originó la clausura inmediata.

Inspección

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la comuna trujillana, Richard Asmat, confirmó a Réplica Noticias que tras inspeccionar el establecimiento, se decidió anular el certificado ITSE.

“Asistimos a una visita de seguridad debido a que el expediente original fue incautado por el Ministerio Público. Solicitamos una copia y, con esa documentación, realizamos la verificación respectiva. El resultado es claro: las condiciones de seguridad del establecimiento han cambiado radicalmente y corresponde iniciar el proceso de revocatoria del certificado ITSE”, señaló.

Ahora, el centro comercial tiene cinco días hábiles para presentar sus descargos. “En alrededor de 15 a 20 días, el caso será elevado a la Gerencia Municipal de Trujillo y a la alcaldía para que se emita la revocatoria definitiva”, aseveró.

Como se recuerda, tras el colapso del patio de comidas, el Ministerio Público incautó toda la documentación relacionada al funcionamiento y trabajos en el centro comercial.

“El expediente original con toda la información está en manos de la Fiscalía. Ellos determinarán responsabilidades. Nosotros solo cumplimos con proporcionar los documentos y los informes que nos solicitan”, recalcó Richard Asmat.

El funcionario municipal también descartó la posibilidad de que el centro comercial pueda abrir para realizar ferias, tal como lo solicitaron empresarios que tienen negocios en alrededores del Real Plaza.

Asimismo, dijo que el establecimiento tiene observaciones relacionadas a su infraestructura.

“Deben realizar mejoras profundas en el tema estructural. Estas edificaciones tienen que cumplir ahora con estándares más estrictos para evitar que un hecho tan lamentable vuelva a repetirse”, manifestó.

Respuesta

través de un comunicado, Real Plaza aseguró que la revocatoria del certificado ITSE “responde a lo previsto en la normativa y es un paso que nos permite iniciar las gestiones para obtener un nuevo ITSE, requisito indispensable para avanzar en las siguientes etapas administrativas con miras a la habilitación del centro comercial”.

“Es importante precisar que estas acciones son independientes de las investigaciones fiscales en curso. En esa línea, continuaremos contribuyendo permanentemente con dicho proceso para tomar las acciones legales que correspondan”, afirmó.