Lo sucedido con el consejero regional por la provincia de Santiago de Chuco, Abner Ávalos Villacorta, sigue dando que hablar y no solo por haber sido detenido cuando cobraba una coima de S/5 mil a un empresario minero, sino porque fue dejado en libertad y porque ningún partido político quiere aceptar que lo mantuvo en sus filas.

Precisamente ayer, César Sandoval Pozo, secretario de Organización de Bases Sociales de Alianza para el Progreso (APP), dijo que es inaudito que las autoridades judiciales hayan dejado “irse a su casa” al consejero Abner Ávalos, y exhortó a Elías Rodriguez Zavaleta, otrora líder de Trabajo más Trabajo y hoy militante de Podemos Perú, reconocer la paternidad política del consejero, que actualmente es un sentenciado por corrupción.

¿Cuál es su opinión en relación a lo ocurrido con el consejero Abner Ávalos?

Él fue elegido para defender los intereses de la provincia de Santiago de Chuco, para que sea la voz de su población y no para robarle al Estado. Nadie lo eligió para ser un tramitador de la minería ilegal. Nadie le pidió intervenir en procesos administrativos y ponerse a disposición del crimen organizado y estar recibiendo coimas.

¿Usted cree que actuó solo?

Su detención en flagrancia es algo que se ha podido concretar gracias a la colaboración del usuario, pero imagínate lo que no sabemos, lo que desconocemos. Qué otro funcionario más estará metido en este tipo de criminalidad. Otra cosa que indigna es que su líder Elías Rodríguez niega su paternidad política, cuando todos sabemos que fue él el que llevó a Abner Avalos para que se afilie a Trabajo más Trabajo, a fin de convocarlo para que se convierta en autoridad regional.

Sin embargo, desde la tienda política de Podemos Perú, a la que hoy pertenece Elías Rodríguez, se emitió un comunicado en el que se indica que desde el año pasado Abner Ávalos forma parte del partido Progresemos y que desde esa fecha es “aliado de César Acuña”, incluso votó a favor de aprobar los 111 días de permisos y vacaciones otorgadas al gobernador. ¿Qué puede decir sobre eso?

Sí, votó a favor de APP, pero eso sucede hasta en el Congreso, pues para sacar una ley o una ordenanza se requiere del consenso de todos, de las diferentes bancadas, y hasta la mesa directiva del Parlamento está constituida por representantes de varios partidos políticos. Ahora bien, un voto del señor (Abner Ávalos) no compromete al gobernador César Acuña ni a APP. Yo le pregunto a Elías Rodríguez, ¿quién llevó al poder a este consejero regional corrupto?, ¿quién tiene la paternidad política?, ¿quién lo promocionó y le hizo campaña hasta ponerlo en el Consejo Regional?

Ahora, ¿qué opina de la forma en la que terminó la acusación penal contra Abner Ávalos. Se acogió al recurso legal de la terminación anticipada del proceso y se libró de ir a la cárcel?

Esa figura legal está prevista en el Código Penal, pero queda en criterio del juez rebajar la condena. Yo creo que no debieron permitirle que ese señor se vaya a su casa. Por este tipo de decisiones es que la población se indigna con los jueces. El consejero fue detenido en flagrante delito por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, no es que se puso a derecho para acogerse a ese recurso de la terminación anticipada. Este es un delincuente, un peligro en la calle, un coimero que usa el cargo público para poder sacarle provecho a sus intereses económicos. No debieron dejarlo libre. Cómo le van a rebajar de ocho a cuatro años y encima suspendida. El que debe estar saltando en un pie es su correligionario Elías Rodríguez.

¿Qué decirle al Poder Judicial?

Están dejando un pésimo antecedente. Yo creo que Abner Ávalos fue bien asesorado, sabe Dios quién está detrás de todo eso, porque con esa sentencia se extingue cualquier acto procesal penal contra otros presuntos implicados, porque el señor está asumiendo la responsabilidad solo. No me cabe en la cabeza que un juez suelte a un corrupto, cuando todos estamos luchando por acabar con la corrupción en el país.