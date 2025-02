Unos 50 vehículos de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo no patrullan las calles desde el último fin de semana porque tienen el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vencidos. Esta negligencia edil se da a pesar de que esta ciudad norteña es azotada por la criminalidad.

VER MÁS: Patrulleros inoperativos y choferes sin licencia en Gerencia de Seguridad Ciudadana de Trujillo

Cuestiona

Gerardo Reyes Torres, presidente de la Asociación de Alcaldes Territoriales de Trujillo, denunció a través de las redes sociales que las unidades móviles permanecían guardadas en el depósito edil.

“Hemos estado averiguando el costo unitario del Soat en las compañías aseguradoras y este no pasa de 50 soles por unidad, lo que quiere decir que no se gasta ni 3,000 soles y por está irrisoria suma la MPT (Municipalidad Provincial de Trujillo) deja de proteger a la población, y como gastan miles de soles en traer artistas para la feria gastronómica (organizada el sábado y domingo pasados)”, indicó.

En efecto, fuentes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MPT confirmaron que el Soat de varios vehículos venció el 14 de febrero.

Además, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, reconoció que los patrulleros no salieron a las calles por este tema.

“La emisión masiva de Soat demora un poco, se han comprado el día viernes, pero la emisión es lo que falta y por resguardo no han salido a patrullar los que no tienen Soat. Es una descoordinación, ya he pedido un jalón de orejas a la Gerencia de Administración, debió empezar con más tiempo si sabe que una compra masiva demora, tiene que comprar con anticipación, no hay que comprarlo faltando dos días para que se venza porque como es masivo demora en emitirse”, indicó.

César Campaña, gerente de Seguridad Ciudadana de la MPT, afirmó que son 46 los vehículos a los que les falta Soat. Él confió en solucionar este impase hoy.

“Yo no voy a sacar vehículos que no estén con documentación en regla; sin embargo, el personal se encuentra haciendo patrullaje a pie en territorios vecinales ante la dificultad que estamos enfrentando”, aseveró.