El Poder Judicial de La Libertad condenó con penas que van entre los 7 y 18 años de cárcel a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a seguir y asaltar a personas que retiraban grandes sumas de dinero de bancos en Trujillo.

Los sentenciados son Segundo Nolberto Lavado Rodríguez, Walter Emilio Franklin Espinoza Bartolo y Roger Prospero Vigo Basilio, quienes recibieron 7 años de prisión por los delitos de banda criminal y marcaje. Además, se le impuso 18 años y 8 meses de cárcel a Ángel de Jesús Puma Arrascue. A él se le investigó por banda criminal, marcaje y tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante la audiencia, la fiscal provincial Diana Soto Caro, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, detalló que el 27 de marzo de 2024 el agraviado, de iniciales F.A.D.Ch., fue seguido por los delincuentes tras cobrar un cheque en un banco situado entre las avenidas Larco y Húsares de Junín.

El trabajador había recibido dólares, por lo que hizo el cambio del dinero a moneda nacional en un local situado a la financiera. Fue en ese lugar en donde atacaron a su víctima. Sin embargo, las autoridades policiales lograron atraparlos.

En el celular de los detenidos se encontró un chat grupal de WhatsApp denominado “Promoción 2000”, en donde los acusados intercambiaron mensajes a fin de realizar el marcaje en contra del agraviado, con la intención de robarle el dinero.