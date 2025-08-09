El aplicativo “Taxi Trujillo”, que impulsa la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), generando un servicio a menor costo y con mayor seguridad para los usuarios, puede ser descargado por los interesados ingresando a Apple Store o Play Store y los conductores se deben registrar en la Gerencia de Transportes.

VER MÁS: Aplicativo “Taxi Trujillo” reducirá costos en servicio y dará seguridad a los usuarios

Para estos últimos, los requisitos son: contar con fotocheck de la MPT habilitado y vigente, tener licencia de conducir A2-B o superior vigente. Para el caso de vehículos, el propietario debe presentar la Tarjeta Única de Circulación (TUC) habilitada y vigente, SOAT vigente y la revisión técnica vigente.

“Solo los conductores formalizados en la MPT operarán en esta plataforma gratuita. Esperamos que lo hagan con tarifas menores de hasta el 20% de lo que se cobra ahora por un taxi”, adelantó Mario Reyna Rodríguez, alcalde de Trujillo.

La herramienta tecnológica, desarrollada por la Gerencia de Sistemas de la MPT, permitirá ofrecer un servicio seguro, económico y sin intermediarios, en una ciudad donde se estima que hay unos 16,500 taxis, sin incluir a los informales, y que el 63% de delitos ocurren durante desplazamientos en transporte público, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Taxi Seguro” operará las 24 horas y los siete días de la semana, con conductores que cumplan los requisitos antes señalados.

“No será como en otras aplicaciones, donde se registra cualquiera. Aquí solo ingresarán conductores que garanticen la seguridad de los pasajeros, a quienes se les entregará un código para acceder al aplicativo, pero el usuario del taxi podrá descargarlo libremente”, explicó la autoridad edil.

Al eliminar intermediarios, los costos del servicio serán hasta un 20% menos de lo que se cobra a través de plataformas privadas, ya que los taxistas registrados en la MPT no tendrán que dejar un porcentaje del costo del servicio a las empresas que se dedican a este servicio utilizando este tipo de aplicativos.